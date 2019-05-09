مسيرات العودة: 15 أيار إضراب شامل

اعلنت الهيئة الوطنية العليا لـ مسيرة العودة وكسر الحصار في غزة، أن يوم 15 أيار/مايو الحالي يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة وهو ما يتوافق مع يوم النكبة واحتلال فلسطين وتشكيل العصابات الصهيونية دولة اسرائيل

وأوضحت الهيئة، أن ذلك من أجل توجيه رسائل للعدو الاسرائيلي وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر.

ودعت في مؤتمر صحفي الفلسطنيين الى احياء الذكرى السنوية الحادية والسبعين للنكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمس، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً.