مسيرات اوكرانية تهاجم ابراجا سكنية في قلب موسكو

احبطت القوات الجوية الروسية ليلة 1 أغسطس محاولة هجوم جوي اوكراني كان سيستهدف مواقع في مدينة ومقاطعة موسكو بواسطة طائرات بدون طيار وفق ما اكدت وزارة الدفاع الروسية

وقالت التقارير انه تم تدمير مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو فيما تم تعطيل ثالثة حيث تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أن إحدى الطائرات تمكنت من الوصول إلى برج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر الأحد وقد تضررت واجهة البرج عند الطابق الـ21 والزجاج على مساحة نحو 150 مترا مربعا من دون وجود معلومات عن ضحايا

وعثر رجال الطوائ على حطام المسيرة التي ضربت أحد أبراج "حي IQ" في "موسكو سيتي"، وستخضع لفحص من قبل خبراء المتفجرات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اكدت أن القوات الأوكرانية فشلت الليلة الماضية استهداف سفينتين حربيتين روسيتين بمسيرات بحرية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، واوضحت ان الهجوم الفاشل استهدف سفينتي الدورية "سيرغي كوتوف" و"فاسيلي بيكوف" التابعتين لأسطول البحر الأسود، بثلاثة زوارق بحرية غير مأهولة على بعد 340 كم جنوب غرب مدينة سيفاستوبول

ودمرت السفينتان بنيران أسلحتهما كل المسيرات البحرية الثلاث للعدو، وأضاف أنهما تواصلان أداء مهامهما وفق التقارير الرسمية الروسية