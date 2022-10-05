مسيرات ايرانية الصنع تقصف كييف

اصيب 5 اشخاص على الاقل بجروح في كييف جراء هجوم شنته القوات الروسية بواسطة طائرة ايرانية مسيرة، وهي المرة الاولى التي يتم الكشف عن عمل تلك الطائرات التي اشترتها روسيا من ايران مؤخرا وقد استهدفت مناطق فيها عدة وحدات عسكرية.

وقالت مصادر ان الهجوم استهدف ضواحي العاصمة كييف، وسمع 6 انفجارات اضرت بالاضافة الى الجرحى خسائر مادية واضرار في البنية التحتية وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة واعلن مسؤول اوكراني "نفذ العدو ضربات بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد -136 استهدفت بيلا تسركفا وتسببت بحرائق"

واعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب أنها أسقطت ست طائرات مسيرة من نفس الطراز خلال الليل وتحديدا في منطقة ميكولايف.

وفي سبتمبر، أبلغت أوكرانيا عن أولى الهجمات الروسية التي نفذت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، واستهدفت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود جنوب البلاد

وحسب موقع الدفاع العربي فانه يُعتقد أن مسيرات شاهد ذات الشكل المثلث يبلغ مداها حوالي 2000 كيلومتر (1240 ميل). وهذا يجعلها قادرة على ضرب أهداف محددة من مسافة بعيدة – وهي قدرة تحتاجها روسيا بشدة.

وسلمت إيران المئات من المسيرات إلى روسيا على الرغم من تحذيرات واشنطن، بحسب وسائل إعلام.