مسيرات بالخرطوم تطالب بكشف مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش 

في يوليو/ تموز الماضي، كشف “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن “اختفاء قسري لمئات المواطنين”، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي.

نظم مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم الجمعة، مسيرات تطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش، تزامنا مع "اليوم العالمي للمختفين قسريا”، واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.

وخرج المئات في عدد من أحياء الخرطوم ومدينة أم درمان غربي العاصمة، وفق شهود عيان.

ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تذكر وتطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.

وردد المتظاهرين هتافات منها “الليلة (اليوم) لن نرجع، إلا (حتى) المفقود يرجع”.

ودعا تجمع المهنيين، الأربعاء، للخروج في مسيرات الجمعة، للوقوف خلف قضية مفقودي القيادة "في سبيل اقتلاع الحقوق بالنضال السلمي".

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، أعلن تجمع “المهنيين السودانيين”، العثور على 40 مفقودًا منذ فض اعتصام الخرطوم، من أصل 100، بالمستشفيات والمشارح المختلفة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف “تجمع المهنيين السودانيين”، الذي قاد الاحتجاجات في البلاد، عن “اختفاء قسري لمئات المواطنين”، في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في يونيو الماضي.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، بلغ عدد قتلى فض ساحة اعتصام الخرطوم، 61 شخصا.

فيما حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلًا.

ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 -2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.