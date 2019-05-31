مسيرات حاشدة بالعراق وايران احياء ليوم القدس وتنديدا بـ"صفقة القرن"

أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي يوم الجمعة منددين بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها "صفقة القرن".

وذكر التلفزيون الإيراني أن مسيرات خرجت في 950 منطقة في أنحاء البلاد برعاية الدولة وعرض لقطات لمحتجين يحملون لافتات عليها شعارات مثل "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين" و"الموت لأمريكا".

وتشجع خطة ترامب الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل التعامل مع القضايا السياسية الشائكة التي تمثل لب الصراع.

ورفض مسؤولون فلسطينيون بالفعل الخطة لاعتقادهم بأنها ستنحاز بشدة لإسرائيل. وقالت إيران إن الخطة مآلها الفشل.

وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني لافتة تقول "لا لصفقة القرن" كما عرض التلفزيون لقطات من مسيرة ليوم القدس في العاصمة العراقية بغداد حيث نزل إلى الشوارع آلاف من أعضاء الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.

وقال معين الكاظمي عضو مجلس محافظة بغداد إن مسيرات يوم القدس في بغداد وغيرها من محافظات العراق، وكذلك في مختلف أنحاء العالم، تعبر عن رفض "صفقة القرن" التي قال إن ترامب وضعها لحل القضية الفلسطينية بطريقته.

وشارك أفراد الفصائل الشيعية في المسيرات بزيهم القتالي لكن لم يكونوا مسلحين ولم يكونوا في مركباتهم العسكرية بما تحتويه من أسلحة ثقيلة وذلك على خلاف ما حدث في السنوات الماضية عندما استغلوا المسيرات لإظهار قدراتهم القتالية.

وشاركت نفس الأعداد المعتادة في مسيرات يوم الجمعة لكن لفت الانتباه غياب قادة الفصائل الشيعية المسلحة الذين اعتادوا إحياء يوم القدس بخطب نارية ضد إسرائيل تتضمن تعبيرا عن الامتنان لإيران لما تقدمه لمنظماتهم من دعم.

وكان آية الله روح الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران قد دعا في عام 1979 إلى إحياء يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

ومعارضة إسرائيل ركيزة أساسية بالنسبة لإيران الشيعية التي تساند الفصائل الإسلامية المسلحة الفلسطينية واللبنانية المعارضة للسلام مع إسرائيل.

وبعد مسيرة في طهران انتقد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني دول الخليج العربية التي عبرت عن الدعم لخطة ترامب.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "السعوديون والإماراتيون والبحرينيون قدموا أموالهم ويخسرون سمعتهم... من أجل خطة أمريكية زائفة".

وقالت السعودية والإمارات إنهما ستشاركان في مؤتمر في البحرين لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية من قبل دول عربية ضمن خطة ترامب.

