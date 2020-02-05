مسيرة حاشدة ضد “صفقة القرن” في تونس

شارك الآلاف من العمال وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تونس الأربعاء، في مسيرة احتجاج ضد “صفقة القرن”.

وتجمع المحتجون أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، والذي كان دعا إلى المسيرة، ومن ثم توجهت الحشود إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة.

وشارك السفير الفلسطيني هايل الفاهوم وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في المسيرة إلى جانب نشطاء وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وتحمل المسيرة شعار “لا للتطبيع لا للتفريط في الحق الفلسطيني العربي”، وأطلق المتظاهرون شعارات مناوئة لخطة السلام التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعرفت بوسائل الإعلام بـ”صفقة القرن”.

وقال أمين عام الاتحاد، أمام جموع المتظاهرين :”لا للحلول الاستسلامية، القدس لنا وليس لغيرنا، هذا درس من الشعب التونسي إلى القادة العرب، نقول لهم أنتم بعتم القضية الفلسطينية”.

وأضاف الطبوبي: “أجيال وراء وأجيال اليوم في ساحات النضال تعبر عن إرادتها الشعبية ضد صفقة العار وصفقة الخيانة”.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد انتقد بشدة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

ووصف سعيد، المناهض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خطة ترامب بـ”مظلمة القرن”.

