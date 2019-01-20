مسيرة نسائية في سيدني بعد اغتصاب وقتل طالبة من عرب إسرائيل

مشاركون في مراسم تأبين الطالبة من عرب اسرائيل آية مصاروة التي تعرضت للاغتصاب والقتل، في ملبورن

انطلقت مسيرة ضمت آلاف الأستراليات الأحد للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء، بعد ايام من اغتصاب وقتل طالبة من عرب إسرائيل في ملبورن.

ودعت المشاركات لجعل الشوارع اكثر أمانا بعد العثور على جثة آية مصاروة البالغة 21 عاما بين شجيرات قرب محطة قطار بعد ساعات من وقوع الحادث.

وكانت الشابة تتحدث مع شقيقتها عبر الهاتف عندما تعرضت للاعتداء بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس خلال عودتها من مشاهدة عرض كوميدي.

ومسيرات عطلة نهاية الاسبوع، التي اقيمت في ملبورن وسيدني وكانبرا، جزء من حملة مسيرات النساء التي انطلقت لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2017 في الولايات المتحدة وحول العالم.

وخلال مسيرة الأحد، حمل المشاركون في الحملة لافتات كتب عليها "أنا هنا من أجل آية" و "أوقفوا العنف ضد المرأة".

وقالت المتظاهرة سامانثا نولان سميث لهيئة الإذاعة الأسترالية في مسيرة في كانبيرا "أنا اشارك في المسيرة نيابة عن النساء اللواتي لا يمكنهن" المشاركة.

وتابعت "أفكر بشكل خاص بحادث القتل الذي حدث هذا الأسبوع والعديد من النساء الأخريات اللاتي عانينّ من العنف ومن الموت".

والجمعة، أوقفت شرطة ولاية فيكتوريا التي وصفت الاعتداء بأنه "مروع" المشتبه به كودي هيرمان (20 عاما) في ضواحي ملبورن.

ومثل السبت أمام محكمة في ملبورن حيث يواجه تهمة الاغتصاب والقتل. وبقي المشتبه به قيد الاحتجاز على ان يمثل مجددا أمام المحكمة الاثنين.

وقتلت مصاروة بعد نزولها من القطار قرب الجامعة حيث تكمل عاما دراسيا في إطار برنامج لتبادل الطلاب.

وأقام مئات الأشخاص الذين ارتدوا ملابس سوداء عدة تجمعات لتكريم مصاروة الجمعة بينما تم ملء القطار 86 الذي يعتقد أنها ركبته في طريقها إلى المنزل، بالزهور.

وشاركت آلاف النساء في مسيرات حول العالم، لكن أعدادهن أقل بكثير من الأعداد التي سجلت في الأعوام السابقة.