مشاجرات بين طلاب في جامعتين اردنيتين

اندلعت مشاجرات مشاكل وصراعات بين طلاب في جامعتين اردنيتين خلال الساعات القليلة الماضية واكدت الجامعتان انهاء الاحتقان والخلاف والسيطرة على الوضع

وفي التفاصيل فقد اندلعت مشاجرة في جامعة الحسين بن طلال الواقعة في محافظة معان كبرى مدن الجنوب الاردني ، حيث اكد الناطق الاعلامي باسم الجامعة محمد آل خطاب ان خلافا بسيطا كان سببا في المشاجرة وتمت السيطرة على الاشكال وقد عادت الأمور الى نصابها ولم يتأثر سير المحاضرات بما حدث، مؤكدا محاسبة المتسببين بالمشاجرة ضمن القانون.

واشار وفق ما نقلت عنه قناة رؤيا المحلية ان "دوام الخميس سيكون بنظام "أون لاين"، إذ إن الجامعة تعمل بهذا النظام كل خميس بنسبة 80 في المئة".

ويوم الثلاثاء اعلنت مصادر تعليمية اندلاع مشاجرة في جامعة اليرموك الواقعة في مدينة اربد شمال البلاد تمكن امن الجامعة من فضها والسيطرة على الوضع العام في حرم الجامعة

وقالت الناطقة الإعلامية باسم جامعة اليرموك نوزت أبو العسل، في بيان أن الهدوء يسود الحرم الجامعي مشيرة الى أن المشاجرة أسفرت عن حدوث إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى خفيفة، وتم تقديم الاسعافات للمصابين في الجامعة ونقلهما الى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج وتمسكت جامعة اليرموك بحقها في اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق المتورطين في المشاجرة بعد انتهاء اللجان المعنية من التحقيق في الحادث.