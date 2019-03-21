مشاجرة بين أنصار ومعارضي تغيير اسم عاصمة كازاخستان

وقع الحادث في الساحة التي تجري فيها عادة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد النوروز

نشبت بالقرب من مبنى بلدية العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم الخميس، مشاجرة بين أنصار ومعارضي تغيير اسم المدينة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شاهد عيان أن الشرطة تدخلت وأوقفت استمرار المشاجرة واعتقلت نحو 20 شخصا.

ووقع الحادث في الساحة التي تجري فيها عادة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد النوروز.

وانتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي في وقت سابق إعلانات دعا أصحابها معارضي تغيير اسم المدينة إلى التظاهر سلميا بالقرب من مبنى البلدية احتجاجا على هذه الخطط. كما ظهرت في شبكة الإنترنت عريضة إلكترونية عبر مؤلفوها عن معارضتهم لتغيير اسم عاصمة كازاخستان دون مناقشة هذه المسألة مع الشعب. وقد وقع أكثر من 32 ألف شخص هذه العريضة.

واقترح القائم بأعمال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أمس الأربعاء تغيير اسم العاصمة "أستانا" إلى "نور سلطان" تكريما للرئيس الكازاخستاني الأول نور سلطان نزاربايف الذي استقال مؤخرا. وفي اليوم نفسه وافق نواب البرلمان على إدخال تعديلات في دستور البلاد لتغيير اسم العاصمة الكازاخستانية.