مشادة كلامية بين نائبين عربيين في الكنيست (فيديو)

نشبت مشادة كلامية، بين نائبين عربيين في الكنيست الاسرائيلي، كانا يتحاوران حول قوانين تشريعية، كما يظهر في مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر".

وكانت النائبة عايدة، كما كان يدعوها الطرف الأخر وهي تقول: "شو جبتوا جديد في القوانين إذا مفيش فرق، ليرد عليها النائب منصور عباس: "يا عايدة انتي سألتيني شو الفرق، بجاوبك، والله مبين عليكوا متل القابرين يا جماعة".

نائبان فلسطينيين في الكنيست الاسرائيلي يتحاوران باللغة العربية عن قوانين تشريعية في #اسرائيل. pic.twitter.com/SBfLkIJm50 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@election2020P) January 5, 2022

وتابعت النائبة حديثها: "مين قابر؟ لسه بحكيلك ليش، لحظة شوي أنا لسه بحكي ليش أنا موجوعة، مش مقبول هادا اللي عمال بيصير، أنا مستعدة أنه بعد ما خلص خطابي تكون انت مفكر بكل الأسئلة وتسألني ياها بجاوب بأريحية، خليني أكمل فكرتي عشان تكتمل الصورة".

ليرد الطرف الأخر: "حقك عايدة كملي".