مشاريع سعودية بـ 183 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

وقعت المملكة العربية السعودية مشاريع تصب في مصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بقيمة 183 مليون ريال سعودي وذلك خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض.

ويشهد المنتدى مشاركة عديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى المنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال

كما سيناقش منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

ويأتي عقد فعاليات المنتدى بالتزامن مع اعلان إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، مساء الأحد، أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير ارتفع إلى 41020 في تركيا وحدها.



