مشاهد جنسية تقود مدير فضائية جزائرية إلى السجن

حكمت محكمة في الجزائر بالحبس على مدير عام محطة تلفزيونية خاصة وذلك في أعقاب إدانته مع موظفين آخرين ببث مشاهد مخلة بالحياء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأكدت صحيفة النهار المحلية أن محكمة الجنح بمنطقة "سيدي أمحمد" أصدرت مساء أمس الثلاثاء، حكما بالحبس 3 سنوات بحق زوبيري بوشاقور مدير فضائية "الأجواء" عقب بث محتوى مخل بالحياء.

وقضت المحكمة بالحبس مدة عام لكل من رئيس تحرير القناة وإحدى الصحفيات في القناة على ذمة القضية،.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القناة بثت على التلفاز عملا احتوى على مشاهد جنسية عارية في نوفمبر من العام الماضي.

وقررت سلطة "ضبط السمعي البصري" إغلاق القناة بشكل نهائي بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في البلاد.

وأشارت الهيئة الحكومية إلى أن قرارها جاء بعد بث القناة لقطات "تتنافى مع قيم المجتمع الجزائري" والدين الإسلامي.

وأصدرت إدارة القناة بيانا أعربت فيه عن أسفها واعتذارها للشعب الجزائري عن "الخطأ الفادح" الناجم عن بث المشاهد تلك.