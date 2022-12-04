مشاهد مرعبة من ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا (فيديوهات)

يتواصل ثوران جبل سيميرو شرقي جزيرة جاوا الإندونيسية، والذي استيقظ الاحد، مرسلا سحابة رماد ساخن بارتفاع كيلومترين نحو البلدات المجاورة، وسيول حمم حارقة شقت طريقها اسفله مدمرة كل ما في طريقها.

ويأتي ثوران البركان الواقع في اعلى قمة بجزيرة جاوا، والذي يزيد ارتفاعه عن 3600 متر، بعد عام على ثوران كبير أسفر عن مقتل العشرات.

وشهدت نحو ست بلدات عند سفح البركان فرارا جماعيا للسكان الذين استخدم كثيرون منهم درجات نارية حملوا عليها ما امكنهم من مقتنيات.

الإعلان عن انفجار بركان سيميرو في أندونيسيا والحكومة تجلي السكان بشكل عاجل من المنطقة والمساجد رفعت أصوات التكبيرات.



#فرنسا_بولندا pic.twitter.com/gbiNRSNN4V — تغذية بصرية 🌟 (@995) December 4, 2022

وانطلقت اصوات الطبول المصنوعة من الخيزران مع ثوران البركان الذي احالت سحابته الضخمة النهار الى ليل والشوارع الى وحل بعد اختلاط رمادها الساخن بالأمطار الموسمية بالرماد.

غير ان الامطار رغم غزارتها كانت عاجزة تماما عن تبريد وابطاء السيول الحارقة التي انحدرت الى اسفل الجبل مع انفصال كتل من الحمم عن فوهة البركان.

وحثت السلطات السكان على الابتعاد 8 كيلومترات على الأقل من الفوهة بعد رفع مستوى التأهب الى الدرجة الأعلى، كما طلبت منهم تجنب منطقة بطول 13 كيلومترا على امتداد نهر تتجه نحوه سحب الرماد ويقع جنوب شرق جبل سيميرو.

انفجار بركان سيميرو في أندونيسيا والحكومة تجلي السكان بشكل عاجل من المنطقة والمساجد رفعت أصوات التكبيرات. اللهم اللطف بهم اللهم أمين pic.twitter.com/uS8R9A67kj — جاسم العذاب (@alathab_jassem) December 4, 2022

ويشير رفع مستوى التأهب الى ان نشاط البركان يتصاعد رغم تراجع سماكة سحابة الرماد.

ووزعت السلطات أقنعة للسكان لحمايتهم من الرماد، فيما انقطعت خدمة الانترنت وشبكة الهواتف.

قبل ساعات انفجر بركان جبل سيميرو في اندونيسيا ، فالفيديو لحظة تمدد الدخان بسرعه

pic.twitter.com/2zgcYeKyq6 — Saeed سعيد (@saeedioi) December 4, 2022

وكان 51 شخصا لقوا مصرعهم خلال الثوران السابق لهذا البركان، والذي وقع قبل عام وتسبب بتدمير كامل او جزئي لالاف المنازل.

ويوجد في اندونيسيا 130 بركانا نشطا، وهي تشهد بانتظام زلازل أو ثوران براكين، وذلك كنتيجة لوقوعها على ملتقى الصفائح التكتونية على امتداد ما يسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ.

