مشاهد مرعبة: نادل يحتجز صاحب المطعم 5 ساعات تحت السكين

احتجز نادل تركي رئيس العمال في مطعم يعمل به لمدة 5 ساعات واضعا السكين على رقبته مهددا بنحرة بعد خلاف مادي بينهما

5 ساعات تحت التهديد

وليل السبت الأحد قام النادل بعملية تهديد واحتجاز انتهت في صباح اليوم التالي، حيث استمرت لمدة 5 ساعات، وفق وسائل إعلام تركية. ومنذ بداية الحادث، تم تسجيل ما حدث في المطعم في ثوانٍ بواسطة الكاميرا الأمنية في مكان العمل.

فقد أظهرت اللقطات كيف تحول الحادث، الذي بدأ على شكل مزحة، إلى حالة احتجاز رهينة، ولم يستطع رئيس العمال حتى إدراك الواقعة حتى علقت السكين في حلقه.

كيف تخلص رئيس العمال من النادل؟

وقبل أن يضع النادل السكين على جسد الرهينة، أخذ المال من محفظته بعد التهديد إلى ذلك، انتهت عملية الاحتجاز عندما استغل رئيس العمال غفلة النادل وخاطر بكل شيء وتخلص منه ونقل على المشفى فورا بعد اصابته في رقبته

وألقت الشرطة القبض على النادل المدعو كامل طارق البيرق، والذي تبين أنه كان تحت تأثير المخدرات، حيث ضبطت بعض العقاقير المسماة بلورات بحوزته.