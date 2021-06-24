مشاورات تشكيل الحكومة الجزائرية تنطلق السبت

المشاورات ستكون مع قادة الأحزاب وممثلي المستقلين الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني.

أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس، انطلاق المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، اعتبارا من السبت المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان عبر “فيسبوك”: “يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ابتداء من السبت 26 يونيو/ حزيران 2021، في مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة”.

ولفت البيان أن “المشاورات السياسية ستكون مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار (المستقلين) الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)”.

وأضاف “المشاورات ستكون حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري”.

وفي وقت سابق الخميس، قبل الرئيس تبون استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة عن تصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم سابقا بــ98 مقعدا من أصل 407.

وجاء المستقلون في الصف الثاني بـ84 مقعدا، وحلت حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا.

ووفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

وباستثناء حركة “مجتمع السلم”، أعلنت الأحزاب الفائزة وكتلة المستقلين، دعمها تشكيل حكومة أغلبية رئاسية، لترجيح خيار تسمية رئيس حكومة موال لسياسات الرئيس الجزائري.