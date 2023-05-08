مشاورات سعودية اردنية كويتية في القاهرة

بحث وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الأمن والسلم الدوليين وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله التقى نظيريه الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والأردني أيمن الصفدي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في اعقاب التصويت على عودة سورية الى الجامعة العربية وشغل مقعدها بعد 13 عاما من حرمانها حضور الاجتماعات الرسمية او غير الرسمية

واشارت الوكالة الى ان اللقاء الوزاري السعودي الاردني الكويتي بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.