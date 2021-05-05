مشاورات مصرية تركية في القاهرة لبحث تطبيع العلاقات

من المقرر ان تكون بدأت الاربعاء، في القاهرة مشاورات تركية مصرية لبحث تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013.

ويترأس سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، وفد بلاده الى المشاورات التي تركز على الخطوات الضرورية على الصعيد الثنائي، وفي السياق الإقليمي، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويضم الوفد التركي ثلاث شخصيات برئاسة سادات أونال، وسينضم إليه القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة مصطفى كمال الدين.

ويقود الجانب المصري نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا. ومن المقرر ان تستمر الاجتماعات حتى الخميس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "مشاورات سياسية بين مصر وتركيا" تبدأ الاربعاء وستستمر الخميس "برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا ونظيره التركي سادات أونال".

وأوضحت أن هذه "المشاورات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

ومن المرجح ان يخرج الطرفان ببيان عن جلسة المباحثات بين الطرفين يصب في مصلحة البلدين وامن واستقرار منطقة الشرق الاوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في منتصف الشهر الحالي إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية، وأضاف أن النوايا المشتركة ستسهل تقدم العلاقات.

وكانت مصر قد وجهت دعوة لوفد تركي لزيارة القاهرة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد عام 2013، بسبب دعم تركيا لرئيس مصر السابق محمد مرسي وإقامة العديد من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، في تركيا، ثم شمل التوتر مؤخراً الملف الليبي والحدود البحرية في شرق المتوسط.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركي قد أكد أن التقارب التركي المصري سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا.

كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مرحلة جديدة تبدأ بين تركيا ومصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير.