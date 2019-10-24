مشرعون أميركيون يطالبون بمنح فيزا لقائد القوات الكردية بسوريا

جاءت المطالبة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في سوريا أصبح دائما وأنه قرر رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك.

الب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية بسرعة إصدار تأشيرة دخول لقائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا حتى يتسنى له زيارة الولايات المتحدة لبحث الموقف في بلاده.

وكتب الأعضاء لينزي جراهام ومارشا بلاكبيرن وكريس فان هولين وجين شاهين وريتشارد بلومنتال لوزير الخارجية مايك بومبيو يوم الأربعاء يطالبونه بإصدار تأشيرة للقائد العسكري مظلوم كوباني.

وجاءت المطالبة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في سوريا أصبح دائما وأنه قرر رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك.

كما رفض الانتقادات الموجهة إليه بشأن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا الذي سمح بتعرض الأكراد، حلفاء واشنطن، لهجوم تركي.

وأعلن كوباني الأربعاء، أن ترامب، وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرق سوريا.

وذكر كوباني، الذي قال إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب، في تغريدة على تويتر، أن الرئيس الأميركي تعهد بمواصلة الدعم في "مجالات مختلفة".

كما أكد أن جهود ترمب أوقفت الهجوم التركي الوحشي.

من جهته، شكر الرئيس الأميركي قائد قوات سوريا الديمقراطية على كلماته الشجاعة.

وقال على تويتر: "يرجى تقديم خالص تحياتي للأكراد. أتمنى أن أراك قريباً".

ووصف ترامب الهدنة بأنها "انفراجة كبيرة" تفاوض بشأنها فريق بقيادة مايك بنس نائب الرئيس. وقال ترامب إنه أصدر تعليمات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين برفع العقوبات التي فرضت على تركيا ردا على تحركاتها ضد الأكراد في شمال شرق سوريا "ما لم يحدث شيء لا نرضى به".

وقال ترامب "تم إنقاذ أرواح لا حصر لها نتيجة تفاوضنا مع تركيا وهي نتيجة تم التوصل إليها دون أن تراق نقطة دماء أمريكية: وبدون إصابات وبدون إطلاق نار وبدون سقوط قتلى".

وفي سياق متصل، شكر كوباني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي الأربعاء موسكو على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سوريا والذي "نزع فتيل الحرب" و"جنّب المدنيين ويلاتها".

وقالت "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية" في بيان إنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو لعملها على "نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها".

وأضاف البيان أنّ الطرفين ناقشا الاتفاقية التي أبرمها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال قمتهما في منتجع سوتشي الثلاثاء بشأن تسهيل انسحاب القوات الكردية السورية من شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أنّ عبدي أعرب عن "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".

وأطلقت تركيا في 9 تشرين الأول/اكتوبر عملية عسكرية في شمال-شرق سوريا ضدّ وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً "إرهابيا" بينما تدعمها الدول الغربية في سياق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وعلّقت تركيا هذه العملية الأسبوع الماضي إثر اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب إلى مسافة 30 كلم بعيداً عن الحدود التركية وعلى امتداد 120 كلم، أي بين بلدتي تل ابيض ورأس العين.

والثلاثاء، توصّل اردوغان وبوتين إلى اتفاق تسهّل موسكو بموجبه انسحاب وحدات حماية الشعب من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.

