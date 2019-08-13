مشروع التشيع الإيراني يستهدف أطفال دير الزور

كشفت شبكة "دير الزور 24" أن الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، بدأت تستهدف الأطفال في مشروعها الرامي لنشر التشيع عبر الدروس الدينية في أحياء المدينة.

وقالت الشبكة إن الميليشيات الإيرانية بدأت مشروعها هذا بداية من جامع "الحسين" في شارع بغداد في حي طويبة، وبدأت بتلقين الأطفال الدروس الدينية الخاصة بالمذهب الشيعي، وأشارت إلى أن موعد الدروس الدينية عادة يكون بعد آذان العصر، وعقب صلاة المغرب في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وفي السياق؛ أوضحت أن هذه الميليشيات والبعثات التبشيرية الخاصة بالمذهب الشيعي، تستعد لافتتاح روضة أطفال في المدينة والتي ستكون مجانية لجميع الأهالي، في إطار سياسة التغلغل التي تتبعها إيران في مفاصل المجتمع المحلي وتستغل الحالة المادية المتردية وغياب التوعية بخطورة هذه المشاريع.

وبحسب المصادر؛ تأتي هذه الخطوات عقب زيارة "قاسم سليماني" الأخيرة لمدينة البوكمال شرقي دير الزور، حيث تسعى الميليشيات الإيرانية للتحكم بمفاصل الحياة لأهالي محافظة دير الزور، فقد سبق ذلك افتتاح الحسينيات ورفع الأذان على الطريقة الشيعية في مدينة البوكمال، وعياش غربي دير الزور والقورية وغيرها من المناطق في المحافظة.