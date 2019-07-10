مشروع قانون أميركي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

مشروع القانون هو الأحدث في جهود الكونجرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يطلب الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء هو الأحدث في جهود الكونجرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا والكارثة الإنسانية في اليمن حيث تقاتل السعودية والإمارات قوات الحوثي المدعومة من إيران.

لكن مشروع القانون لما يتناول مبيعات السلاح للسعودية.

