مشروع قرار اسرائيلي بالأمم المتحدة لمحاربة انكار المحرقة

أعلنت اسرائيل الاربعاء، انها ستطرح هذا الشهر مشروع قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة يُجرم انكار الهولوكوست "المحرقة" اليهودية على يدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أنه سيرفع للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

واوضح ان المشروع سيستخدم "التعريف العملي الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، وبموجب القرار سيطلب من شبكات التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات" التي تخالف هذا التعريف.

وقال إردان أن الخطوة تأتي "بعد زيادة دراماتيكية في معاداة السامية وإنكار الهولوكوست في السنوات الأخيرة".

ومن المقرر أن تتم عملية التصويت بعد حوالي أسبوعين في الذكرى الثمانين لمؤتمر فانزة الذي تقرر فيه الحسم النهائي للاسم الرمزي الخاص بالنازيين لـ"إبادة اليهود بشكل مقصود ومدروس".

وقال إردان أنه "مثل جميع قرارات الجمعية العامة، لن يكون هذا القرار مصحوبًا بآلية تنفيذية"، ومع ذلك ، يأمل أنه من خلال وضع "معيار دولي" جديد لما يشكل إنكارًا للمحرقة، وكيف من المفترض أن تستجيب وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون للقرار تأثير في المستقبل.

وسبق للجمعية العامة، عام 2015، أن تبنت قرارًا إسرائيليًا يعلن يوم 27 كانون الثاني/يناير ذكرى تحرير معسكر اعتقال أوشفيتز، يومًا عالميًا لإحياء ذكرى المحرقة.