مشروع قرار بالكونجرس يعارض ضم إسرائيل أجزاء من الضفة

قدم أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يؤيد حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعارض خطط إسرائيل فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

جيف ميركلي السيناتور عن ولاية أوريغون قدم مشروع القرار، وسانده بالتوقيع عليه مرشحان لانتخابات الرئاسة المقبلة، هما بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، وثلاثة سيناتورات ديمقراطيين آخرين.

وينص مشروع القرار على أن الضم أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية، سينسف أفق حل الدولتين وسيضر بالعلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، ويعرض للخطر "الهوية اليهودية والديمقراطية لإسرائيل"، بالإضافة إلى تقويض أمن إسرائيل.

يشار إلى أنه طرح مشروع قرار مماثل في مجلس النواب الأمريكي في الثالث من أيار/ مايو الماضي، وانضم إليه حتى الآن أكثر من 100 نائب.