مشعل معزيا زوجة نزار بنات: لنا الفخر بشجاعته

قدم رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل الجمعة، تعازيه إلى زوجة الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مشعل في اتصال هاتفي: "قلوبنا تتقطع للجريمة البشعة التي ارتكبت بحقه (..)، لكن لنا الفخر أنه عندنا مثل أبو كفاح، بشجاعته وأصالته (..)، هذا قامة فلسطينية محترمة (..)".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هاتف زوجة نزار بنات، وقدم لها التعازي باسم الشعب الفلسطيني وحركة حماس، باغتيال زوجها، معتبرا أن هذه الجريمة تمثل اعتداء على كل الفلسطينيين والأحرار، وكل من يريد محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة.

وأكد هنية الوقوف الكامل إلى جانب عائلة نزار بنات، وكل الرافضين لهذه الجريمة النكراء، مؤكدا أن ما جرى هو قضية رأي عام وطني. ووعد بمتابعة تطورات هذه القضية لكي يتحمل من تورط في إراقة هذا الدم الطاهر مسؤوليته الكاملة.