مشعل يدعو الزعماء العرب للافتخار بـ "انتصار" حماس على اسرائيل

دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل السعودية لفتح أبواب العلاقة مع حركة حماس، وأكد مشعل خلال لقاء متلفز مع قناة العربية السعودية أن حماس لا تهوى الحروب والدمار، وإنما تقوم بواجبها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.

الاحتلال بدأ بالعدوان

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هو من "بدأ العدوان على الشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة على غزة، عندما اعتدى على الأهل في القدس، وتجاهل تحذيرات المقاومة وقائدها محمد الضيف"

ودعا الدول العربية وزعمائها للنظر بعين الافتخار إلى ما اعتبره نصرا للمقاومة وكيف نجحت في إجباره على التراجع الاستراتيجي الاسرائيلي في مشروعه التوسعي وأضاف مشعل: "انظروا إلى حال إسرائيل اليوم، إنها تتلقى الضربات في تل أبيب بعد أن كانت تحتل دولا عربية".

لا نية لاقامة دويلة في غزة

وشدد مشعل على أن غزة أكدت في معركتها الأخيرة أن بوصلتها القدس، وأثبتت كذب مزاعم البعض في نية حماس إقامة دويلة تنفصل فيها عن فلسطين وقضيتها.

واعتبر أن نتائج معركة سيف القدس هي جزء من تراكم معاركنا مع الاحتلال، والتي لا تقاس بمعركة واحدة، وإنما بمراكمة الفعل والنتائج.

الدول المطبعة خسرت الرهان

وتطرق مشعل إلى "موجة التطبيع مع إسرائيل"، مبينا أن كل الدول التي راهنت على مشروع ترامب خسرت الرهان، نتيجة عدم تقديرها الصحيح لصلابة الموقف الفلسطيني.

ونوه إلى أن "محاولات البعض تكوين ثقافة عند الشعوب أن إسرائيل جزء من الحل ويمكن التعايش معها هي محاولات فاشلة لن يكتب لها النجاح.

ونبه مشعل إلى أن حل مشاكل بعض الدول العربية مع إيران وتركيا ليس بالذهاب إلى الحضن الإسرائيلي، وإنما بتقوية وحدة الأمة.