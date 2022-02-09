مشعوذ يدق مسمارا في رأس امرأة في باكستان

تسعى الشرطة الباكستانية لاعتقال مشعوذ قام بدق مسمار في رأس امرأة حامل حتى يهبها مولودا ذكرا، لكن الامر انتهى بها في احد المستشفيات في حال يرثى لها.

وقالت مصادر طبية الاربعاء، ان المرأة لجأت الى المستشفى بعدما عجزت عن انتزاع المسمار بنفسها، والذي اخبرها المشعوذ انه سيضمن لها وضع مولود ذكر.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان، التي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها. إلا أن مدارس فقهية إسلامية عدة لا تؤيد هذه الطرق "العلاجية" المستوحاة من الطقوس الصوفية.

وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية راهناً إلى استجواب المرأة. وقال قائد شرطة بيشاور عباس احسان "سنقبض على المشعوذ قريبا".