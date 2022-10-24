مشكلة تهدد اسرائيل

اعتبرت تقارير اعلامية عبرية نقلت عن محللين وجود مشاكل امنية تتمثل في تهريب وتسريب السلاح من الجيش الاسرائيلي بانه المشكلة الاكبر التي تهدد اسرائيل، يقابلة القصور الكبير في مواجهة عمليات سرقة الأسلحة والذخيرة من داخل مواقع الجيش وقواعده

لا يمكن السيطرة على المقاومة الفلسطينية

ويرى المحلل العسكري يوسي يهوشع في مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت ان اسرائيل وهي على ابواب انتخابات الكنيست تتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية حيث يظهر إلى السطح التحديات الاستراتيجية لإسرائيل، وهي مواجهة ايران وحزب الله وسورية، لكن الجيش الاسرائيلي عاجز عن طرح الحلول لمواجهة المقاومة الفلسطينية التي برزت مؤخرا بشكل اقوى ولها حاضنتها الشعبية في كافة المدن الفلسطينية

كما لا يوجد اي اجابة لدى جيش الاحتلال عن كمية السلاح الموجودة لدى المقاومة الفلسطينية او الطرق التي يحصل فيها المقاومون على السلاح في الضفة الغربية ومناطق أخرى ، لا في الحاضر ولا في المستقبل

سرقة اسلحة من مخازن اسرائيلية

ووفق التقارير العبرية فان "بعض الأشخاص تمكنو من اقتحام مخازن السلاح في قاعدة "سديه تيمان" التابعة للواء "جفعاتي" في جنوب البلاد، والاستيلاء على نحو 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع رشاشة" ، ووفق تعليق المحلل العسكري الاسرائيلي فان جيش الاحتلال لم يعر اي اهتمام للحادث "مر كأنه لم يحصل" على الرغم من انه حدث "محير ومقلق ، لأن الحديث يدور عن قاعدة سبق أن وقعت فيها حالات اقتحام بحجم كهذه في الماضي، واستثمرت عشرات ملايين الشواكل في حراستها" وفق تاكيد الصحيفة العبرية

الشاباك الاسرائيلي يؤكد ان ما يتم سرقته ونهبه من مخازن سلاح الجيش يصل مجموعات مسلحة فلسطينية متعددة في الضفة الغربية في الوقت الذي يتصدى الجيش للعمليات التي يقوم بها المقاومون وكان اخرها في نابلس وجنين

الاغتيالات عجز اسرائيلي

من جهتها ترى صحيفة هآرتس العبرية في تقرير ان ثمة مخاوف اسرائيلية حقيقية من تكرار عمليات الاغتيال لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية. وتقول أن "عملية اغتيال تامر كيلاني من نشطاء مجموعة "عرين الأسود"، واللجوء لسياسة الاغتيالات كما كان التوجه باستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة، سيعزز من قوتها وحضورها في أوساط الفلسطينيين"، وكانت الفكرة هي استخدام طائرات مسيرة في العمليات ، والتي ستفجر الاوضاع مجددا .