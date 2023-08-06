مشهد مروع.. تمساح يجر جثة لاعب كرة قدم داخل نهر

في حادثة مروّعة، تعرض لاعب كرة القدم خيسوس لوبيز أورتيز المعروف بـ"تشوتشو"، المحترف في نادي ديبورتيفو ريو كانا في الدوري الكوستاريكي، لهجوم من تمساح أثناء سباحته في نهر بسانتا كروز.

وتم تداول فيديو صادم يُظهر التمساح وهو يجرّ جثة اللاعب في عرض النهر الواقع شمال غربي كوستاريكا.

وبالرغم من جهود المحاولة لإنقاذ اللاعب، لم يتمكن أحد من إنقاذه من هجوم التمساح.

اضطرت الشرطة إلى التدخل وإطلاق النار على التمساح وقتله لاستعادة جثة اللاعب البالغ 29 عاماً.

يُذكر أن لوبيز كان يقوم بتمارين بدنية عندما قرر السباحة، ولكنه أصيب بالهجوم المفاجئ من قبل التمساح بينما كان يسبح في نهر كاناس.

Terrible la muerte del futbolista Tico, Jesús Alberto López, quien se metió a nadar a un rio en #CostaRica pic.twitter.com/s1kvDHL3QG — Ricardo Morales Sánc (@riva_leo) August 4, 2023

صرح جيران اللاعب للشرطة المحلية بأنه شوهد وهو يقفز من فوق جسر إلى النهر قبل وقوع الحادث المأساوي.

وأكدت الشرطة في بيانها أن "للأسف أغرقه التمساح، ولا نعرف إن كان مات غرقاً أم بسبب عضة التمساح".