مشهد نادر في مصر: تساقط الثلوج في الاسكندرية

غطت الثلوج مساحات واسعة في مدينة الاسكندرية الساحلية المصرية، فجر اليوم بسبب ذروه المنخفض الجوى وانخفاض درجات الحرارة.

اغلاق موانئ الاسكندرية

واغلقت هيئة ميناء الإسكندرية الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي بور توفيق والزيتيات بالسويس في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وقالت الهيئة إن ميناء شرم الشيخ أغلق في وقت لاحق من يوم الاثنين.

يأتي القرار نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

ضحايا بسبب سوء الاحوال الجوية

والاثنين ايضا، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون إثر اصطدام سيارتي "ميكروباص" على طريق بحيرة قارون بالفيوم في مصر. وأفادت المصادر بأن الحادث وقع على طريق بحيرة قارون بالقرب من مدخل مدينة أبشواي، نتيجة للسرعة الزائدة، في ظل الطقس السيء. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات ما بين كسور متفرقة وارتجاج بالمخ.

صور ثلوج الإسكندرية هذا اليوم بعد وصول خط الحرارة -20 تحت الصفر إلى شمال #مصر pic.twitter.com/sKrj3bYkG9 — تركي المحيا (@TurkiAlmohaiya) January 7, 2015

بمناسبة سقوط ثلوج على الاسكندرية اليوم



هذا كورنيش الاسكندرية بين عام 2015 و عام 1920#مصر #الاسكندرية #Old_Egypt pic.twitter.com/XTzwZAM4RM — عُـمَـر اَلمِصرى (@Omar_Almasry) January 7, 2015

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