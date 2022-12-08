مصادر أمنية تركية: الولايات المتحدة تسلح "الكردستاني" بصواريخ "تاو" شمال سوريا

قالت مصادر أمنية تركية، بأن الولايات المتحدة، تواصل تسليح حزب العمال الكردستاني، في المناطق التي ينوي الجيش التركي، القيام بعمليات عسكرية فيها، شمال سوريا.

وأفادت تقارير إعلامية تركية، بأن القوات الأمريكية في الشمال السوري، تواصل تسيير الدوريات المشتركة مع القوات الكردية، مشيرة إلى أن "العمال الكردستاني" قام بنشر صواريخ أمريكية من نوع "تاو" بالقرب من مدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، والمتاخمة للحدود التركية.

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الخميس: "إن إعلان القوات الأمريكية، استئناف الدوريات مع "العمال الكردستاني"، بمثابة رسالة من واشنطن إلى الحزب، تقول: "نحن معكم"، خاصة في ظل إعلان الإدارة الأمريكية معارضتها لأي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا.

وأشار التقرير، إلى أن "العمال الكردستاني"، أرسل الكردستاني قاذفات صواريخ متعددة البراميل إلى قرية حزوان، وأكثر من 100 مقاتل إلى مدينة عين عيسى، وما يقارب ال 30 مقاتلا إلى القرى القريبة من بلدة كوباني، الحدودية مع تركيا.

وتنفذ تركيا منذ الـ 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني، عمليات جوية ضد قواعد وأماكن تواجد المقاتلين الأكراد، في شمال العراق وسوريا، عقب تفجير اسطنبول، الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة، أن القوات التركية، تستعد لشن هجوم بري واسع، شمال سوريا، للقضاء على من وصفهم بالإرهابيين، في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب.