مصادر: القاهرة تكشف تفاصيل مبادرتها لحل الصراع في السودان

كشفت مصادر مطلعة، النقاب عن تفاصيل مبادرة قدمتها القاهرة للوصول إلى اتفاق ملزم بين طرفي الصراع في السودان.

وتهدف المبادرة المصرية إلى عقد جلسة تجمع كبار مسؤولي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأسابيع القادمة.

وتسعى مصر في هذه المبادرة إلى تحقيق اتفاق ملزم يمتد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بين الأطراف المتحاربة في السودان.

كما تهدف القاهرة إلى التوصل إلى اتفاق كتابي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ووفقًا للمصادر، فإن مصر وضعت خطة وجدولًا زمنيًا لانسحاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من المدن ومن ثم وقف إطلاق النار وتثبيته، بهدف تأمين الاستقرار في السودان وتهيئة الظروف الملائمة لعملية سياسية شاملة تحقق التسوية الدائمة للنزاع.

وتؤكد مصر أيضًا في هذه المبادرة تحفظها على نشر أي قوات أجنبية في السودان، وذلك وفقًا للمصادر المذكورة.

واندلعت معارك عنيفة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في 15 نيسان/ ابريل الماضي، رغم توقيع هدن سابقة بوساطة سعودية وأميركية، إلا أنه لم يتم الالتزام بها بشكل كامل على الأرض.

الصراع المستمر في السودان أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، التي كانت تعاني من الفقر بالفعل قبل بدء المعارك. وتأثرت جميع جوانب حياة السكان البالغ عددهم أكثر من 45 مليون نسمة.

ووفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، فقد قتل أكثر من 2000 شخص، وقد تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير وفقًا لتقارير وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية.

تسببت المعارك أيضًا في نزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، حيث لجأ أكثر من 528 ألفًا منهم إلى دول الجوار، وخاصة إلى تشاد عبر الحدود مع إقليم دارفور، حيث تخشى الأمم المتحدة حدوث انتهاكات ترتقي إلى "جرائم ضد الإنسانية". ومن المناطق المتأثرة بشدة مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم.