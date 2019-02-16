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مصادر باكستانية ترجح لقاء محمد بن سلمان بحركة طالبان

مصادر باكستانية ترجح لقاء محمد بن سلمان بحركة طالبان
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