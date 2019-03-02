مصادر: بوتفليقة ينسحب من الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أفادت مصادر إعلامية بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سحب أوراق ترشحه لولاية خامسة لحكم الجزائر.

وأضافت المصادر نقلا عن مصادر رفيعة المستوى من داخل حزب التحرير الحاكم في الجزائر، ان الوضع الصحي المتفاقم لبوتفليقة لا يسمح أبدا بترشيحه للولاية الخامسة، مشيرة إلى أن قرار عدم الترشح سيصدر في خلال الساعات المقبلة، وعلى أبعد تقدير صباح الأحد، وهو الموعد الأخير لتقديم طلبات الترشح للرئاسة.

كما سيعقد حزب التحرير لقاء قريبا مع كل أعضائه، لاختيار الشخصية المناسبة لخوض الانتخابات الرئاسية، بحسب المصادر التي أضافت ان بوتفليقة استجاب للمطالبات الشعبية بعدم الترشح.

ويعاني بوتفليقة من آثار جلطة دماغية أصيب بها في عام 2013، كما ازداد الجدل حول وضعه الصحي وقدرته على الحكم مع إعلانه عزمه الترشح لولاية رئاسية خامسة في فبراير الماضي.