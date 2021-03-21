مصادر تكشف سبب وفاة اللواء الشامي القيادي ب"أنصار الله"

كشفت مصادر يمنية مطلعة النقاب عن سبب وفاة نائب رئيس الأركان اليمني السابق والقيادي بـ"أنصار الله" الحوثيين اللواء زكريا الشامي.

وقالت المصادر: "إن اللواء الشامي قضى في أحد مستشفيات صنعاء متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

واللواء الشامي كان نائبا لرئيس الأركان بقرار من الرئيس هادي قبل اندلاع الحرب.

وأضاف المصدر لـRT إن الشامي دخل المستشفى قبل ثمانية أيام وتوفي ظهر اليوم الأحد 21 مارس/ آذار.

من جهة أخرى فإن اللواء الشامي كان في قائمة وضعها "تحالف دعم الشرعية" (رقمه 4 في القائمة "توضيح RT") ورصد التحالف 20 مليون دولار للقبض أو الاستدلال عليه.

وشغل الشامي منصب وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني.