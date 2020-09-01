مصادر حكومية كويتية: الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا

مع انطلاق أول رحلة طيران من تل أبيب إلى الإمارات يوم الاثنين، أكدت مصادر حكومية كويتية أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقاً عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى دولة الإمارات.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمارات لا يمر بالطريق الجوي للبلاد، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تماماً، مبيّنة أن ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلاً.

ودشنت أول رحلة تجارية مباشرة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات قبيل ظهر أمس من مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أمريكي ــ إسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وهبطت الطائرة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد ظهر أمس، في أول دخول عملي للاتفاق الذي جرى في 13 آب/أغسطس الماضي بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). (د ب أ)