مصادر لـ البوابة: شهيدان واشتباكات بين الامن الفلسطيني وقوات اسرائيلية في نابلس

البوابة- خاص

اكدت مصادر فلسطينية لـ البوابة ان اشتباكات ضارية اندلعت بين قوات الامن الفلسطينية وعناصر جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة نابلس في وقت متاخر من الليلة وتحدثت مصادر رسمية فلسطينية عن سقوط شهيدين ، فيما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان 8 إصابات بالرصاص الحي وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها إصابة حرجة في الصدر.

اسرائيل تستخدم طائرات في نابلس

واكدت تقارير عبرية تابعتها البوابة ان اسرائيل استخدمت طائرات مسيرة في عدوانها على نابلس، مما دفع الشبان لاشعال النار في الاطارات في محاولة لحب الرؤية عنها، وقالت مصادر البوابة انه تم قصف سيارة تحمل 3 فلسطينيين مما ادى الى انفجارها ولم يعرف مصيرهم ، كما اعلن الاعلام العبرية ان قوات الاحتلال اطلقت 3 صواريخ مضادة للدبابات على احد المنازل الذي ادعت انه مقر عرين الأسد

اشتباكات عنيفة مع الامن الفلسطيني

وقال شهود عيان ومسؤولين امنيين لـ البوابة ان انفجارات متتالية ورشقات اطلاق نار سمعت في البلدة القديمة وتحدثت عن سقوط شهيد من جهاز المخابرات الفلسطيني فيما وصل البوابة فيديو يكشف عن وجود شهيدين على الاقل وهو ما اكدته الصحة الفلسطينية فيما بعد، وناشد مشفى رافيديا في نابلس الاطباء بالتوجه الى المشفى لانقاذ المصابين

واستخدمت مليشيات الوحدات الخاصة الاسرائيلية ، صواريخ مضادة للدبابات على مباني ، يتواجد فيها عناصر من "عرين الأسود" وزعمت انها قتلت اثنين على الاقل

واعلنت ان قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يعملون الآن في نابلس المعروفة كمركز عمل عرين الأسود.

يبدو ان هناك شهداء في الاقتحام والاشتباكات بـ #نابلس 💔 pic.twitter.com/Ub4WxwlYfw — Eng. Ibrahim Shaqura (@ibshaqura) October 24, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال القوات الخاصة باعداد كبيرة المدينة التي تحاصرها منذ 15 يوما بشكل عنيف وتصدت لها القوات الامنية الفلسطينية في منطقة الدوار كما تحدثت المصادر عن اشتباكات في الجبل الشمالي وحارة العطعوط

ونقلا عن الجيش الإسرائيلي: القوات التي تعمل عسكريا في نابلس ضد منظمة "عرين الأسود"، تعرضت لإطلاق نار كثيف.

الآن... اشتباكات من المسافة صفر، داخل البلدة القديمة في نابلس.



"حي الياسمينة"#عرين_الأسود #نابلس pic.twitter.com/GKBrjoGZBg — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) October 24, 2022

وقالت المصادر ان الاحداث في نابلس الان كالتالي :

قوات خاصة تسللت للبلدة القديمة بإسناد قناصة من الجبل الشمالي .

تبعه اقتحام المدينة بعشرات الاليات لمنطقة راس العين وحي الياسمينة .

اطلاق عدة قذائف صاروخية موجهة باتجاه احد المنازل بغطاء نار كثير .



وافاد شهود عيان من البلد القديمة ان مقاومين وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة وأصابوا بعضهم ما دفع جيش الاحتلال لشن هجوم سريع ومكثف تحت النار اسفر عن إصابة عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية

واعلن الاعلام العبري عن عملية عسكرية واسعة في نابلس "لاخراج قواتنا بعد وقوعهم في كمين من قبل عرين الاسود والاجهزة الامنية الفلسطينية"