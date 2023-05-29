مصادر لـ البوابة: الاسد يتجه لاصدار قرار تسريح قوات الاحتياط

رجحت مصادر في المعارضة السورية ان يصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرار بتسريح القوات الاحتياطية ومن انتهت خدمتهم الالزامية في الجيش والقوات المسلحة خلال ايام

وقالت المصادر لـ البوابة ان نلك الخطوة التي ينوي الرئيس الاسد اتخاذها في اعقاب الحديث الدولي والاقليمي عن انتهاء الحرب السورية وهي تعني بالنسبة للاسد انه لم يعد بحاجة لتلك القوات الاضافية بالتالي يعكس صورة النصر التي يتحدث عنها اركان نظامة في المحافل العربية والاقليمية والدولية.

وكان اخر قرار بالتسريح قد صدر في 2022/10/1 بموجبه انتهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين

ومنذ اندلاع الصورة السورية ضد الرئيس بشار الاسد ونظامه الامني، تم استدعاء قوات الاحتياط ومنهم من تجاوز الـ 50 عاما، مع الاشارة الى ان الخدمة الاحتياطية في الجيش السوري مفتوحه وغير محددة بعمر او مدة .

وفي الوضع الطبيعي يبلغ عدد القوات النظامية السورية 300 الف عنصر يتوزعون في خمس فيالق، الأول قيادته في دمشق والثاني قيادته في الزبداني والثالث قيادته في حلب والرابع قيادته في حماة والخامس في دمشق.

وبعد 13 عاما من الثورة تم توثيق اكثر من مليون قتيل مدني بالاضافة الى 7 ملايين لاجئ ومهجر الى جانب عشرات الالاف من المفقودين

ولايوجد احصائية لخسائر قوات الاسد ، الا انه وبعد 5 سنوات من عمر الثورة قالت تقارير المعارضة ان القتلى من ضباط وأفراد الجيش النظام السوري والميلشيات التي تقاتل معه من شبيحة ومليشيات دفاع وطني بلغ 135 ألفاً، حتى 2016 بالاضافة الى انشقاق الاف القيادات والعناصر في الجيش النظامي

والى ذلك التاريخ خسر النظام 3700 دبابة من أصل 5000 تخدم في قطاعات الجيش السوري. فيما لم يتبقَّ له سوى 90 طائرة مقاتلة من أصل 450 طائرة كانت تشكل القوات الجوية السورية وفق ما افادت المعارضة السورية