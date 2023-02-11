مصادر لـ البوابة: الكونغرس سيفعل قانون ماغنيتسكي ضد مسؤولين عراقيين منهم نوري المالكي

كشفت مصادر عراقية للبوابة ان الرئيس الاميركي جو بايدن تلقى رسالة من الكونغرس بضرورة تفعيل قانون ماغنيتسكي الشهير ضد عدد من المسؤولين العراقيين البارزين من بينهم رئيس الحكومة الاسبق الموالي لايران نوري المالكي ومسؤولين اخرين بتهمة التواطؤ في تهريب خيرات العراق الى ايران الواقعة تحت سوط العقوبات الاميركية المشددة .

عقوبات اميركية على مسؤولين عراقيين

وقالت المصادر للبوابة ان الرئيس جو بايدن تلقى مؤخرا رسالة "شديدة اللهجة" من الكونغرس الاميركي وباجماع الجمهوريين والديمقراطيين طالبت فيها الاجابة بموعد اقصاء الساعه ٥ عصراً من يوم 24 من فبراير / شباط الجاري لاتخاذ اجراءات قاسية ضد حكومة العراق

وشملت الرسالة فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي ضدر رئيس الحكومة العراقية الاسبق نوري المالكي الموالي لايران كذلك عقوبات على القاضي فائق زيدان ووزارة النفط العراقية بتهمة تهريب النفط والمواد الخام بالتنسيق واشراف وزارة النفط الايرانية وعصائب اهل الحق الموالية لقيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني التي يقودها المتشدد قيس الخزعلي وكتائب حزب الله وكتائب الامام علي ، كما طالبت الرسالة بضرورة فرض عقوبات على وزارات عراقية منها الدفاع والتعليم العالي

ودعت الرسالة الى ايجاد السبل لرفع مستوى الدعم لاقليم كردستان وخاصة قوات البشمركة حماية المصالح الاميركية السياسية والامنية والاقتصادية في الاقليم المذكور

نوري المالكي



نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي 73 عاما تسلم رئاسة الحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014. وهو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الموالي لايران ، وقد عملت طهران جاهدة على اقتناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتسليم المالكي منصبا رفيعا بعد فوز تياره في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، الى ان المرجع الشيعي رفض بشدة



عصائب اهل الحق



جماعة عراقية مسلحة توالي لـ «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني»، تتبع لها خلايا عديدة بعضها ممول من قبل الدولة العراقية، وتملك جناحيْن اجتماعي وسياسي.

انشاها الحرس الثوري الايراني بعد ان انشقت عن ميليشيا «جيش المهدي» التابعة لمقتدى الصدر التي تم حلها في 2006 وقامت بعمليات ضد القوات الاميركية منها الهجوم على القاعدة الأمريكية في مركز شرطة كربلاء في 20 كانون الثاني/يناير 2007 وأسفر عن اختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين.

قيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب اهل الحق

كتائب حزب الله العراقي



فرق مسلحة شيعية في العراق. تتبع لولاية الفقيه في إيران تتلقى الدعم والتمويل الكامل من ايران، كان يراسها أبو مهدي المهندس العضو في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في غارة اميركية مع قاسم سليماني ، تشكلت بعد سقوط بغداد سنة 2003م ، اهدافها العمل على تحقيق الجمهورية الإسلامية في العراق، على النمط الايراني والدفاع عن المراقد الشيعية في سورية



كتائب الإمام علي



ظهرت على الساحة في 2014م، وتعد الجناح المسلح لحركة العراق الإسلامية، تحارب إلى جانب ميليشيات شيعية عراقية بتفويض إيراني.

يرتدى أعضاؤها زي رسمياً ومدججين بالسلاح. نشر محاربون من الجماعة أشرطة فيديو تُظهر الرؤوس المقطوعة لأعدائها المذبوحين في محافظة صلاح الدين وخاصة المدعو ابو عزرائيل الذي ذاع صيته كقاتل دموي ، في أغسطس 2015 ظهر في فيديو وهو يحرق رجلاً معلقاً من أطرافه، ويقوم بتقطيع لحمه بواسطة سكين.

ترفع الكتائب شعارات الوحدة الوطنية والدفاع عن العراق واخراج القوات الاميركية من البلاد



ما هو قانون ماغنيتسكي ؟



تم اصداره مستهدفا مسؤولين روس قالت واشنطن انهم تسببا في مقتل محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.

وهو مشروع قانون هو نتاج مشترك من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي صادقَ عليه الرئيس الاميركي الاسبق باراك أوباما في ديسمبر 2012، ومنذ 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم

يعطي القانون اميركا الحق بفرضَ عقوبات على من تراهم وفق رؤيتها منتهكي حقوق الإنسان من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.

وتوفي محاسب الضرائب الروسي سيرجي ماغنيتسكي في سجنه بموسكو عام 2009؛ بعد ان قدم دراسات تشير الى سرقة 230 مليون دولار من خزينة الدولة الا ان الحكومة الروسية اتهمته بالاحتيال والنصب والكذب واودع السجن حيث توفي هناك