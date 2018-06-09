مصادر لـ البوابة: قوات الاسد تدرب المليشيات الشيعية في القلمون لدفعهم جنوبا

سحب قوات حزب الله والمليشيات الشيعية والعناصر الايرانية عن حدود الجبهة الجنوبية

البوابة -اياد خليفة

اكدت مصادر سورية لموقع البوابة ان قوات النظام تقوم بتدريب وتجهيز قوات كبيرة من حزب الله اللبناني ومليشيات ايرانية وافغانية وباكستانية في مناطق القلمون المحاذية للحدود اللبنانية بهدف ارسالها الى الجبهة الجنوبية

وقالت هذه المصادر ان مشرفين من ايران والمخابرات السورية جهزو بطاقات هوية شخصية لهؤلاء المقاتلين باسماء مواطنين سوريين من عدة مناطق في البلاد وبالتالي فقد بات من الصعب الكشف عن هويتهم الحقيقية

وتقيم مليشيات حزب الله اللبنانية معسكرات تدريب وقواعد تحت الارض وفي بطون الجبال وقد تعرضت مؤخرا لابادة من طرف طائرات الاحتلال الاسرائيلي في غارات لم يعلن اي طرف عنها

وعلى مدار السنوات الماضية صادرت عناصر حزب الله الاراضي الزراعية والبساتين لاهالي القرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية واقامت معسكراتها ومخازنها ومقارها ومنعت الاهالي من زيارة ارزاقهم الى ان سمحت قبل اسابيع قليلة لهم بجني محاصيلهم الزراعية

يشار الى ان انباء عن اتفاقيات اسرائيلية روسية اردنية اميركية تحدثت عن سحب قوات حزب الله والمليشيات الشيعية والعناصر الايرانية عن حدود الجبهة الجنوبية ولغاية من 30 الى 60 كيلو متر واحلال قوات من النظام السوري مكانهم

الا انه بات من الواضح بان جيش النظام قد تبخر بين قتيل ومنشق وزعيم عصابة وهو ما يخفيه نظام الاسد عن الجمهور الموالي له بالتالي لجأ الى حيلة الباس العناصر الشيعية الزي الرسمي لقواته