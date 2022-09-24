مصادر لـ البوابة: مدن ايرانية خرجت عن السيطرة

اكدت مصادر في المعارضة الايرانية لـ البوابة خروج مدن كاملة عن سيطرة النظام الايراني خلال الاحتجاجات على مقتل الفتاة مهسا أميني⁩ نافية ما روجت له وكالة تسنيم الحكومة الايرانية والتي افادت بان الهدوء يعم غالبية المدن المضطربة

وقالت مصادر ايرانية معارضة ان مدينة أشنوية الحدودية مع العراق من جهة أربيل باتت خارجة عن السيطرة الحكومية الايرانية وينتشر فيها المحتجون والمتظاهرون فيما فر عناصر الامن من المكان

Inspiring scenes from Shiraz of a girl without a hijab standing on a car with the crowd chanting “death to the dictator.” #MahsaAmini #Iran pic.twitter.com/fNqdqLjoRj — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 24, 2022

وقالت مصادر في جماعة مجاهدي خلق لـ البوابة ان الانتفاضة الشعبية امتدت الى 133 مدينة في 31 محافظة على الرغم من القمع الوحشي للحرس الثوري الايراني ، واكدت سقوط نحو 100 قتيل على أيدي الحرس والشرطة وعناصر المخابرات ورجال الأمن بالزي المدني، وتم تنفيذ اعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران والعملية مستمرة. فيما لا تزال خدمة الانترنت مقطوعة عن غالبية مناطق البلاد

ونفت ما روجت له وكالة انباء "تسنيم" التابعة لنظام الملالي بان أغلب المحافظات يعمها الهدوء وأن الاحتجاجات تضاءلت إلى ١٠% مما كانت عليه قبل أيام

واكدت ان التظاهرات مؤخرا شملت مختلف المدن. في طهران، خاصة في مناطق فردوس الشرقية، شميران، طهران سرا، صادقية، أكباتان، تختي، وبهبهان وفي أردبيل، الذين هتفوا بسقوط النظام وادواته الامنية القمعية

واندلعت المواجهات الاسبوع الماضي احتجاجا على مقتل الفتاة مهسا أميني⁩ 22 عاما على يد شرطة الاخلاق لعدم اقتناعهم بحجابها حيث نقلت الى المشفى وابلغ دويها بوفاتها