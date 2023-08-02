مصادر: متطرفون تسللو الى عين الحلوة بمعرفة حزب الله

11 قتيلا هي حصيلة المعارك الدامية التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بالاضافة الى عشرات الاصابات وعملية تهجير واسعة رافقت المعارك التي اندلعت بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه.

حزب الله وحماس سربا جند الشام الى عين الحلوة

مصادر فلسطينية اكدت ان مجموعة من "الارهابيين" المطلوبين اصلا الى القضاء اللبناني، ينتمون الى ما يسمى بـ جند الشام التابعة لتنظيم داعش ، تسللو خلال الايام الماضي الى احد الاحياء القريبة من المخيم وهو حي لا يقع تحت السيطرة الفلسطينية او اللبنانية، ووهذا التسرب هو بمعرفة احد التنظيمات الفلسطينية يبدو انه حماس بالاضافة الى معرفة صريحة وسكوت من من حزب الله اللبناني الموالي لايران.

هذا التسلل الذي سهله حزب الله وحركة حماس من المعروف لدى الجميع انه سيقود مخيم عين الحلوة الى اجندات لا تتعلق بالفلسطينيين اطلاقا، حيث ان تدمير المخيم ومنازله سيحرم السكان من ترميمها حيث لا تسمح السلطات اللبنانية بالترميم او البناء في المخيمات الفلسطينية ، الامر يجري كما فعلت ايران وحزب الله بمخيم اليرموك للاجئين السوريين وحملت المسؤولية للارهابيين وداعش .

وفق المصادر فان اكثر من 50 محاولة اغتيال نفذتها تلك الجماعة الارهابية كان اخرها ابو اشرف العرموشي، وقد طرحت حركة فتح على الدولة اللبنانية تسليم القتلة.

جند الشام= الشباب المسلم

تحتوي جماعة جندي الشام على العشرات من الجنسيات العربية والاسلامية وارتكبو جرائم في سورية والعراق ولبنان وقاتلو في نهر البارد، وتتصدى حركة فتح لهذه الجماعة التي تسللت الى المخيم الفلسطيني، ومنذ سنوات يتجولون في المناطق الشعبية ويمارسون عمليات القتل والارهاب والتكفير

محاولة لشيطنة المخيمات الفلسطينية

تحاول بعض الاطراف شيطنة المخيمات الفلسطينية خاصة في سورية ولبنان وتحويلها الى مرتع للارهاب والتطرف، والهدف هو خلق مبررات لاقتحامها وتهجيرها وانهاء وجود منظمة التحرير الفلسطينية فيها وخلق تنظيمات تتحكم في المخيم موالية لتلك الاطراف والدول التي تعمل على تنفيذ اجندات اسرائيلية اميركية بالخفاء

المقدح: بندقية للايجار تعبث في المخيم

القيادي في حركة فتح منير المقدح قال لقناة الميادين المقربة من ايران أنّ "هناك توافقاً لبنانياً فلسطينياً على وقف إطلاق النار، ومتابعة قضية اغتيال القائد الأمني أبو أشرف العرموشي"، وأشار القيادي في حركة فتح أنّ "هناك هجمة على المخيمات الفلسطينية وعلى قضية اللاجئين"، قائلاً إنّ "من يطلق النار ربما يكون بندقية مأجورة من الخارج".

حزب الله: نقاتل الارهابيين

حزب الله قال انه يعمل على التواصل مع حركتي فتح وحماس من اجل انهاء المعارك في المخيم ونفى دعمه لـ جند الشام وقال انه كان يقاتل "الارهابيين" في سورية ولا يمكنه ان يدعمهم في لبنان، وافاد بان الحزب متمسك بتقديم قتلة القيادي في حركة فتح ابو اشرف العرموشي الى القضاء