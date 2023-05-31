مصادر: محمد بن سلمان سيشارك بزفاف ولي عهد الأردن

كشفت مصادر سعودية، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر مراسم عقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على المهندسة رجوة بنت خالد آل سيف يوم غد الخميس.

وحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة عمان في فترة ما بعد الظهر.

وسيتم إقامة مراسم عقد القران في قصر زهران عصر الخميس، تليها حفل استقبال من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية مساء.

كما توقعت المصادر، وفقا لموقع "عمون" الأردني، أن يكون ولي العهد السعودي شاهدًا على عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، وذلك بدعوة من أهل العروس.

وانطلقت اليوم الاربعاء، الاحتفالات الرسمية في الأردن بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.

ويستضيف العاهل الاردني، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مأدبة عشاء بهذه المناسبة، حيث تمت دعوة أكثر من 4 آلاف ضيف من أبناء المجتمع الأردني.

وتتضمن المأدبة فقرات تعكس تنوع التراث الأردني وأصالته من خلال الشعر والغناء والأهازيج.

وقد بدأ وصول ضيوف الأردن إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الزفاف، حيث يشارك في الاحتفال قادة دول وأولياء عهد وشخصيات على المستوى الدولي.

ويحظى حفل الزفاف بمتابعة إعلامية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث ستقوم المحطات التلفزيونية ببث الاحتفالات مباشرة.

كما ستشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الزفاف.



