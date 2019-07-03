مصادر مقربة: قصص من نسج الخيال عن الأميرة هيا

منشور 03 تمّوز / يوليو 2019 - 12:06
الأميرة هيا بنت الحسين والأمير محمد بن راشد آل مكتوم
الأميرة هيا بنت الحسين والأمير محمد بن راشد آل مكتوم

استغربت مصادر من (الدائرة المقربة) من حجم التهويل والتأويل في وسائل الإعلام عن الأميرة هيا بنت الحسين والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة لإمكانية نشر تصريح رسمي خلال مدة وجيزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن حديث البعض بهذا الشأن وصل إلى "حد نسج قصص من الخيال الواسع جدا والمريض" عن أموال وهروب بما فيه غاية إساءة فقط.

ودعا المصدر الجميع إلى توخي الحذر والمنطق، مشيرا إلى أن "الحديث هنا يدور عن أميرة وابن ملك وأخت ملك، ومن الغريب نسج قصص كهذه".

استغربت مصادر من (الدائرة المقربة) من حجم التهويل والتأويل في وسائل الإعلام عن الأميرة هيا بنت الحسين والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة لإمكانية نشر تصريح رسمي خلال مدة وجيزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن حديث البعض بهذا الشأن وصل إلى "حد نسج قصص من الخيال الواسع جدا والمريض" عن أموال وهروب بما فيه غاية إساءة فقط.

ودعا المصدر الجميع إلى توخي الحذر والمنطق، مشيرا إلى أن "الحديث هنا يدور عن أميرة وابن ملك وأخت ملك، ومن الغريب نسج قصص كهذه".

كلمات دالة:الأميرة هيامحمد بن راشد آل مكتومالاماراتالاردن

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