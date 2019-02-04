مصادر نيابية: التعديلات الدستورية تسمح للسيسي بالبقاء لـ2034

هل يمرر البرلمان التعديلات الدستورية؟

كشف موقع محلي مصري نقلا عن مصادر نيابية خاصة، لم يسمها، أن التعديلات الدستورية في البلاد، تقترح السماح لرئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، بالترشح للرئاسة من جديد، بعد انتهاء فترته الحالية في 2022، ما يمكن أن يبقيه في الرئاسة لفترتين جديدتين إذا ما أقرت التعديلات.



والتعديلات المقترحة هي السماح بالترشح لفترتين متتاليتين، كل منهما 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، أي إمكانية أن يبقى السيسي في سدة الحكم إلى عام 2034.



وتقترح التعديلات، أن يكون للرئيس نائب أو أكثر، وعودة مجلس الشورى باسم جديد (مجلس الشيوخ) ووضع نص لنسبة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية بواقع 25%، وتمثيل آخر مناسب للشباب والأقباط، وعودة وزارة الإعلام.



في وقت سابق، كشف برلماني مصري معارض، مساء الأحد، عن نسخة كاملة لمقترحات تعديل الدستور، تشمل منح السيسي، الحق في الترشح لولاية ثالثة.



وأعلن مجلس النواب (البرلمان) جانبا من تفاصيل المقترحات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، وبينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.



وعبر صفحته بموقع "فيسبوك"، نشر النائب المعارض هيثم الحريري نسخة مطبوعة من 5 ورقات تشمل تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة.



ولم يوضح النائب أو نص التعديلات، ما إذا كانت ستشمل التعديلات تمديد ولاية السيسي الثانية، التي من المفترض أن تنتهي في 2022، أم لا.