مصادر: وفد رفيع من قيادات حماس يتوجه إلى السعودية

البوابة - يستعد وفد من حركة حماس الفلسطينية، يضم قيادات من الصف الأول، لزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة، بعد قطيعة وتوتر بين الحركة والرياض دامت سنوات.

وقالت مصادر، إن وفد حماس الذي سيضم، رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقيادات أخرى، سيقوم بتأدية مناسك العمرة.

ورجحت المصادر، أن يعقد وفد الحركة لقاءات وصفت بالهامة مع مسؤولين سعوديين، للتباحث في ملفات ثنائية هامة بين الطرفين، من أبرزها عودة العلاقات بين حماس والرياض، وكذلك قضية المعتقلين الفلسطينيين في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نقلا عن مصدر في حماس، بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من قبل السعودية، في إطار التمهيد لعودة العلاقات بين الجانبين وانهاء التوترات، خاصة وأن الزيارة تعد الاولى من نوعها منذ سنوات.

وأشار المصدر، إلى أن زيارة وفد حماس، إلى السعودية سيكون على الأغلب اليوم أو غدا، مبينا أن الزيارة ستضمن لقاءات رسمية بين قيادات الحركة والمسؤولين السعوديين، مع السماح للوفد بتأدية منساك العمرة.

يذكر أن العلاقات بين حماس والسعوديى، وصلت خلال السنوات الأخيرة، إلى أسوأ مراحلها بعد حملة اعتقالات شنتها المملكة، طالت عشرات القيادات والنشطاء الفلسطينيين المنتمين إلى الحركة المقيمين داخل الأراضي السعودية.

واصدر القضاء السعودي، أحكاما بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، ينتمون إلى حماس، تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 22 عاما، حيث كان من بينهم القيادي في الحركة محمد الخضري، ونجله، بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي 19 أكتوبر 2022 أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية أفرجت عن ممثلها السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بعد 3 سنوات من الاعتقال، كما تم الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين خلال شهر فبراير الماضي اتهموا بدعم المقاومة الفلسطينية، فيما يعرف إعلاميا بقضية "معتقلي حماس".