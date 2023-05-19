مصافحة بين امير قطر والاسد

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن مصافحة تمت بين الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة العربية في جدة

وتحدثت الوكالة السورية الرسمية عن حديث جانبي دار بين الأسد وأمير قطر عقب المصافحة، ولم يصدر اي تعليق من الدوحة عن الحدث

مراسلو سانا في جدة: مصافحة تمت بين السيد الرئيس #بشار_الأسد وأمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة وتلا ذلك حديث جانبي بينهما

🔗https://t.co/E9OB9UobAL#قمة_جدة pic.twitter.com/7lHUFJUX3E — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 19, 2023

وعارضت قطر عودة النظام السوري الى الجامعة العربية لكنها اعلنت انها لن تعرقل القرار العربي بحضور النظام مجددا في الاجتماعات،

وقال رئيس الوزراء القطري عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها".

واعلن مجلس وزراء الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة، ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء امس الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية، بعد 12 عاما من القطيعة واستقبله الامير محمد بن سلمان بالعناق فور دخوله الى قاعة الاجتماعات