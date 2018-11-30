"مصافحة خاصة" بين ولي العهد السعودي وبوتن

أثارت طريقة "المصافحة القوية" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة،.

وتصافح الأمير محمد بن سلمان مع بوتن بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء دول أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، مع انطلاق الدورة الثالثة عشرة لقمة العشرين التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ورحب قادة العالم بولي العهد السعودي، خلال قمة العشرين، وشوهد الأمير وهو يتحدث إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وابنته إيفانكا ويصافح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقبيل بدء القمة، التقى الأمير محمد بن سلمان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، وفقا لوزارة الخارجية السعودية.