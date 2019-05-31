مصافحة عابرة بين بن سلمان ورئيس وزراء قطر في مكة

حازت مصافحة عابرة بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني على اهتمام كبير من متابعي القمة الخليجية الطارئة التي انعقدت في مكة.

وتعتبر مشاركة رئيس الوزراء القطري في هذه القمة الخليجية أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين، منذ المقاطعة التي قادتها الرياض ضد الدوحة قبل عامين.

وحضر الشيخ عبدالله آل ثاني القمم نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة.

ويذكر أن القمم التي تستضيفها المملكة تأتي قبل أيام قليلة على الذكرى الثانية للمقاطعة التي أعلنتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر ضد قطر، في يونيو/ حزيران، والتي تصفها الدوحة بـ"الحصار".



