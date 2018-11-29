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مصدران: السعودية ستقرض تونس 500 مليون دولار وتمول مشروعين

مصدران: السعودية ستقرض تونس 500 مليون دولار وتمول مشروعين
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