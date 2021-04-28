مصدر أمني مصري ينفي ممارسة التعذيب في سجن وادي النطرون

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية، حول ممارسات اعتداء وترهيب يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون.

ونقل موقع "صدى البلد" عن المصدر قوله إن "ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا".

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام يوم الاثنين الماضي بحق 9 متهمين محكوم عليهم بالإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عام 2013.

وتم تنفيذ الحكم داخل سجن وادي النطرون، في إطار القضية التي تحمل الرقم 12749 لسنة 2013 جنايات، حيث اتهموا بقتل 14 ضابطا مصريا. (RT)