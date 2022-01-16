مصدر إيراني يعلق على سماع انفجارات في 3 مدن غربي البلاد

تضاربت الأنباء بشأن وقوع هجوم على الأجواء الإيرانية في 3 مدن غربي البلاد، ليلة أمس السبت، بعد سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية.

ونفت قناة "فيلق القدس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، وقوع أي هجوم على الأجواء الإيرانية أو إجراء تدريبات لمنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت القناة أن "هذه الأصوات سمعت في أجواء تركيا والعراق".

من جانبه صرح كل من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ونائب محافظ همدان للشؤون الأمنية بأن مصدر الأصوات ما زال مجهولا، وأنه تتم متابعة الأمر مع الجهات المختصة وسوف يعلن عن أسبابها بعد أن تتضح".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن غرب البلاد.